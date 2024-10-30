Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:42, 30 октября 2024Мир

На Западе рассказали о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

Аналитик Меркурис: ВСУ готовы взорвать мосты через Днепр

Фото: Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы взорвать мосты через Днепр для того, чтобы не позволить России занять Днепропетровск и западную часть Запорожья. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Чтобы не рисковать потерей части города Запорожье, находящейся на правом берегу Днепра, и чтобы не потерять Днепропетровск, украинцы сами могут взорвать мосты», — предположил эксперт.

По мнению Меркуриса, такой сценарий помешал бы России форсировать реку, но стал бы серьезным психологическим ударом для украинских военных. Это связано с тем, что подрыв мостов отрезал бы от снабжения подразделения ВСУ к востоку от Днепра.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что ВСУ испытывают нехватку войск для защиты линии фронта. По его мнению, такая ситуация связана с переброской живой силы и техники на северное направление в Курскую область.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская делегация оказалась в центре скандала в Женеве из-за «огульных обвинений». Что там произошло?

      Применение самоходок СУ-100 Вьетнамом оценили

      Заочный приговор автору Mr.Freeman в восемь лет за фейки о Российской армии сочли законным

      Медведь показал мастерство скалолазания около моря и попал на видео

      Возлюбленная Тимати опубликовала видео в облегающем мини-платье

      Выкинувшего семилетнюю дочь из окна россиянина отправили в колонию

      Раскрыты планы россиян на новогоднюю ночь

      Захарова ответила на обвинения главы МОК в адрес России

      Врач назвал неочевидный признак проблем с почками

      В Раде заявили о приближении Зеленским гражданской войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше