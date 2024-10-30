Нарколог назвал смертельную дозу алкоголя

Нарколог Ковтун: передозировка алкоголя грозит развитием язвы и заболеваний ЦНС

Принимая критическую дозу алкоголя, человек чаще всего теряет сознание и очень рискует, рассказал врач-нарколог Александр Ковтун. Смертельную дозу алкоголя он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач заявил, что смертельной дозой считается пять граммов алкоголя на литр крови. «Но если людей в таком состоянии вовремя доставляют в больницу, то зачастую их удается спасти», — отметил он, комментируя новость о том, что 24-летняя посетительница одного из московских баров оказалась в реанимации после выпитых в баре 20 шотов с разными видами алкоголя.

При этом Ковтун подчеркнул, что употребление такого количества алкоголя может нанести серьезный вред печени, поджелудочной железе и желудочно-кишечному тракту. Оно может привести к гастриту, который потом быстро перейдет в язву желудка, возможно развитие заболеваний центральной нервной системы (ЦНС), например, огрубение эмоций, забывчивость, невнимательность, перечислил врач.

Состояние здоровья человека играет свою роль в том, как он справляется с большими дозами алкоголя, добавил нарколог. Чем здоровье крепче, тем больший удар оно выдержит, а усугубить ситуацию могут хронические заболевания и преклонный возраст, продолжил он. «Кроме того, для женщины, например, 300-500 миллилитров водки — опасная доза, особенно если она редко выпивает. А для некоторых мужчин та же доза нормальна», — заключил Ковтун.

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