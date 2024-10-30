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14:48, 30 октября 2024Ценности

Одну деталь во внешнем виде Дины Саевой оценили фразой «полный треш»

Дина Саева

Дина Саева. Фото: @senoritasaeva

Одну деталь во внешнем виде российской блогерши и модели таджикского происхождения Дины Саевой раскритиковали в сети со словами «полный треш». Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя инфлюэнсерша разместила ролик, в котором позировала перед камерой с монобровью, объемной укладкой и ярким макияжем. При этом звезда оголила зону декольте, отказавшись от одежды на верхней части тела.

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Пользователи сети негативно отреагировали на образ Саевой в комментариях под постом. «Опять эти брови. Это же мерзко», «Полный треш», «Некрасиво», «Монобровь вам не к лицу, она подойдет лицам с более грубоватыми чертами», «Какие уродливые брови», «В ее голове это выглядело красиво», — написали они.

Ранее в октябре Дина Саева раскрыла свой вес во время подготовки к выходу на подиум. Звезда разместила кадр, на котором встала на весы. На снимке было видно, что блогерша похудела до 51,7 килограмма.

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      Екатерина Ештокина
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