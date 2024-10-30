Оппозиция Грузии отказалась сотрудничать с прокуратурой в расследовании фальсификаций

Представители оппозиции Грузии отказываются сотрудничать с прокуратурой

Представители оппозиции Грузии отказываются сотрудничать с прокуратурой в рамках дела о фальсификации выборов. Об этом заявила лидер оппозиционной партии «Сильная Грузия» Саломе Самадашвили, пишет РИА Новости.

Она от лица объединенной оппозиции требует участия международного сообщества в расследовании фальсификаций на выборах 26 октября. «Мы не глупые, чтобы верить в то, что прокуратура проведет честное расследование», — заявила Самадашвили.

Кроме того, лидеры оппозиции призвали нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили также не идти в прокуратуру, куда ее вызвали до этого.

Ранее в Грузии началось расследование возможной фальсификации на парламентских выборах, прошедших в прошедшую субботу. Главу Грузии Саломе Зурабишвили вызвали на допрос в рамках расследования.