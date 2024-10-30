Пленный ВСУ: командование отправило оборонять поселок, занятый ВС России

Пленный военнослужащий командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Долматов рассказал о приказе командования оборонять поселок Золотая Нива, находящийся под контролем армии России, передает ТАСС.

«Техника доехать даже до самого села не смогла, выбросили нас с водой и едой прямо на обочине у населенного пункта. (...) Нас туда обманом отправили, сказали, что поселок отбили», — рассказал пленный.

По его словам, его бригада ранее сбежала с позиций в Золотой Ниве, когда бегство устроили военнослужащие ВСУ с первой и второй линий обороны.

Ранее пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады территориальной обороны украинской армии Александр Лукьянов рассказал, что солдат ВСУ на полигонах в Великобритании готовят инструкторы из как минимум восьми стран НАТО. По словам бывшего бойца ВСУ, его обучали инструкторы из Румынии, Финляндии и Великобритании.