Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:37, 30 октября 2024Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал о приказе командования оборонять занятый Россией поселок

Пленный ВСУ: командование отправило оборонять поселок, занятый ВС России

Фото: Thomas Peter / Reuters

Пленный военнослужащий командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Долматов рассказал о приказе командования оборонять поселок Золотая Нива, находящийся под контролем армии России, передает ТАСС.

«Техника доехать даже до самого села не смогла, выбросили нас с водой и едой прямо на обочине у населенного пункта. (...) Нас туда обманом отправили, сказали, что поселок отбили», — рассказал пленный.

По его словам, его бригада ранее сбежала с позиций в Золотой Ниве, когда бегство устроили военнослужащие ВСУ с первой и второй линий обороны.

Ранее пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады территориальной обороны украинской армии Александр Лукьянов рассказал, что солдат ВСУ на полигонах в Великобритании готовят инструкторы из как минимум восьми стран НАТО. По словам бывшего бойца ВСУ, его обучали инструкторы из Румынии, Финляндии и Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине сообщили о повреждении здания Генштаба ВСУ

      В России уговаривавший знакомого примкнуть к террористам мигрант получил 8 лет колонии

      Решение российского военного показать стрельбу гранатомета привело к трагедии

      Дина Аверина рассказала о полученной травме на «Ледниковом периоде»

      Врач раскрыл неочевидные симптомы сердечного приступа у женщин

      Путин поручил разработать программу продвижения российских товаров за рубежом

      Украинец предстанет перед российским судом за перевод денежных средств «Азову»

      Стало известно об уничтожении беспилотника одной модели с атаковавшим Чечню дроном

      Вертолет с десятками людей на борту экстренно сел в российском регионе

      Подсчитана доля государства в российской экономике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше