Появились новые подробности в деле обвиненного в изнасиловании Мбаппе

RMC Sport: участница вечеринки заявила, что футболист Мбаппе вел себя воспитанно

В деле французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, которого подозревают в изнасиловании, появились новые подробности. Их сообщает RMC Sport.

По информации источника, одна из участниц вечеринки, представившаяся именем Майя, рассказала свою версию случившегося. Она заявила, что футболист произвел впечатление тихого, скромного и воспитанного человека. Свидетельница подчеркнула, что окружение Мбаппе постоянно наблюдало за ним.

15 октября стало известно, что Мбаппе заподозрили в изнасиловании в стокгольмском отеле Bank. Уточнялось, что в качестве улик с места происшествия изъяты элементы одежды.

10 октября Мбаппе был замечен в ночном клубе в Стокгольме. В это время сборная Франции играла против Израиля в Лиге наций.