Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Шинник
0:0
Завершен
Чайка
Fonbet Кубок России|1/8 финала
СКА
2:3
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
2:2
Завершен
Спартак Кс
Fonbet Кубок России|1/8 финала
Эмполи
0:3
2-й тайм
live
Интер М
Италия — Серия А|10-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
22:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Кубок лиги|1/8 финала
Ювентус
Сегодня
22:45 (Мск)
Парма
Италия — Серия А|10-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:45 (Мск)
Лестер Сити
Англия — Кубок лиги|1/8 финала
21:24, 30 октября 2024Спорт

Появились новые подробности в деле обвиненного в изнасиловании Мбаппе

RMC Sport: участница вечеринки заявила, что футболист Мбаппе вел себя воспитанно
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Susana Vera / Reuters

В деле французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, которого подозревают в изнасиловании, появились новые подробности. Их сообщает RMC Sport.

По информации источника, одна из участниц вечеринки, представившаяся именем Майя, рассказала свою версию случившегося. Она заявила, что футболист произвел впечатление тихого, скромного и воспитанного человека. Свидетельница подчеркнула, что окружение Мбаппе постоянно наблюдало за ним.

15 октября стало известно, что Мбаппе заподозрили в изнасиловании в стокгольмском отеле Bank. Уточнялось, что в качестве улик с места происшествия изъяты элементы одежды.

10 октября Мбаппе был замечен в ночном клубе в Стокгольме. В это время сборная Франции играла против Израиля в Лиге наций.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская делегация оказалась в центре скандала в Женеве из-за «огульных обвинений». Что там произошло?

      Ольга Чемоданова решила выдвинуться в президенты Белоруссии

      В Госдепе ответили на слова Зеленского о недостаточной помощи

      «План победы» Зеленского вызвал обеспокоенность союзников США

      Российский борец вышел в финал чемпионата мира за 0,3 секунды до конца боя

      Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановили

      Страны Северной Европы призвали расследовать нарушения на выборах в Грузии

      В Германии назвали основную проблему Зеленского и главы его офиса на переговорах с США

      «Хезболла» атаковала базу подготовки спецподразделений ЦАХАЛ

      Трамп и Харрис сравнялись в предвыборной гонке в одном штате

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше