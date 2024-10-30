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14:17, 30 октября 2024Россия

Пресечена воздушная атака ВСУ на российский регион

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) пресечена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на российской территории. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 13:00 по московскому времени дежурные военные сбили дрон самолетного типа в Белгородской области. Информация о районе уничтожения летательного аппарата и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении в ночь на 30 октября 23 беспилотников ВСУ в шести регионах России. Семь дронов сбиты в Ростовской области, пять — в Курской, четыре — в Смоленской, по три — в Орловской и Брянской, один — в Белгородской.

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Как уточнил губернатор Алексей Смирнов, в Курской области часть обломков летательных аппаратов упала в городе Железногорске. В результате загорелись трава и крыша одного из административных зданий. Местные жители сняли последствия атаки на видео.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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