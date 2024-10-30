Российский борец вышел в финал чемпионата мира за 0,3 секунды до конца боя

Борец Садулаев вышел в финал чемпионата мира за 0,3 секунды до конца боя

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата мира 2024 года, проходящего в Тиране. Результаты доступны на сайте соревнований.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 92 килограммов спортсмен одержал победу над борцом из Ирана Камраном Гасемпурой. При этом Садулаев выполнил решающий прием за 0,3 секунды до конца боя. В решающем бою россиянин встретится с грузином Мирианом Майсурадзе.

Перед стартом Игр-2024 Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал имена спортсменов, допущенных до выступления в Париже в качестве нейтральных атлетов. В их числе было 10 представителей спортивной борьбы, однако Садулаев среди них не значился.

Чемпионат мира в Тиране завершится 31 октября. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.