Российский стилист перечислил самые модные цвета в одежде осенью

Стилист Надирян посоветовал сочетать осенью в одежде шоколадный оттенок с белым

Российский стилист Алеко Надирян перечислил самые модные осенью цветовые сочетания в одежде. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале, который насчитывает 125 тысяч подписчиков.

В первую очередь эксперт заявил, что шоколадный оттенок является самым трендовым в текущем сезоне. Упомянутый цвет он посоветовал совмещать с универсальным и проверенным временем белым, а также с серым. «Такое осеннее сочетание гармонично интегрируется в городскую среду», — уточнил он.

Отдельным пунктом специалист выделил деним. «Стильное и относительно яркое сочетание, которое позволяет собирать классный образ с базовыми джинсами, например», — пояснил он.

Ранее в октябре стилист Александр Рогов назвал необходимую модную вещь в женском гардеробе. По словам эксперта, в настоящее время в тренде пушистые белые шубы.