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16:44, 30 октября 2024Ценности

Российский стилист перечислил самые модные цвета в одежде осенью

Стилист Надирян посоветовал сочетать осенью в одежде шоколадный оттенок с белым

Фото: Dominik Bindl / Stringer / Getty images

Российский стилист Алеко Надирян перечислил самые модные осенью цветовые сочетания в одежде. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале, который насчитывает 125 тысяч подписчиков.

В первую очередь эксперт заявил, что шоколадный оттенок является самым трендовым в текущем сезоне. Упомянутый цвет он посоветовал совмещать с универсальным и проверенным временем белым, а также с серым. «Такое осеннее сочетание гармонично интегрируется в городскую среду», — уточнил он.

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Отдельным пунктом специалист выделил деним. «Стильное и относительно яркое сочетание, которое позволяет собирать классный образ с базовыми джинсами, например», — пояснил он.

Ранее в октябре стилист Александр Рогов назвал необходимую модную вещь в женском гардеробе. По словам эксперта, в настоящее время в тренде пушистые белые шубы.

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      Екатерина Ештокина
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