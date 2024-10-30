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20:52, 30 октября 2024Экономика

Российская экономика замедлила рост

МЭР: в третьем квартале российская экономика замедлила рост до 2,9 процента

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По итогам третьего квартала рост российской экономики составил 2,9 процента, что означает замедление по сравнению со вторым кварталом, где рост достигал 4,1 процента. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития, опубликованном на сайте ведомства.

Отдельно в сентябре рост составил 05 процента после исключения сезонного и календарного факторов, а с начала года ВВП увеличился на четыре процента.

На прошлой неделе глава МЭР Максим Решетников указал, что ведомство отмечает определенное охлаждение экономики, но сохраняет оценку по росту ВВП на 3,9 процента к концу года.

Ранее Статистическая служба Евросоюза (Eurostat) сообщила, что в третьем квартале экономика еврозоны выросла на 0,4 процента, что в два раза лучше ожиданий. Неожиданно хорошо выступила Германия, у которой, несмотря на проблемы, ВВП вырос на 0,2 процента.

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      Платон Щукин
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