МЭР: в третьем квартале российская экономика замедлила рост до 2,9 процента

По итогам третьего квартала рост российской экономики составил 2,9 процента, что означает замедление по сравнению со вторым кварталом, где рост достигал 4,1 процента. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития, опубликованном на сайте ведомства.

Отдельно в сентябре рост составил 05 процента после исключения сезонного и календарного факторов, а с начала года ВВП увеличился на четыре процента.

На прошлой неделе глава МЭР Максим Решетников указал, что ведомство отмечает определенное охлаждение экономики, но сохраняет оценку по росту ВВП на 3,9 процента к концу года.

Ранее Статистическая служба Евросоюза (Eurostat) сообщила, что в третьем квартале экономика еврозоны выросла на 0,4 процента, что в два раза лучше ожиданий. Неожиданно хорошо выступила Германия, у которой, несмотря на проблемы, ВВП вырос на 0,2 процента.