Стало известно о прекращении ВСУ попыток спасти сослуживцев из котла под Курском

ВСУ впервые за неделю не попытались спасти сослуживцев из котла под Курском

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые за неделю не попытались спасти сослуживцев из котла в Курской области. Это стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По информации издания, этот факт может свидетельствовать об окончательном прекращении ВСУ таких попыток.

Также, как сообщил канал, военные из 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты начали продвижение к Судже и зачищают окрестности этого города. Расстояние от позиций морских пехотинцев до памятника на въезде в город остается около трех с половиной километров: военнослужащие уже взяли под контроль населенные пункты Мартыновка и Пушкарное.

Ранее президент России Владимир Путин назвал площадь территории Курской области, на которой заблокированы солдаты ВСУ. По его словам, эта территория составляет примерно 6 на 15 километров. Он отметил, что сейчас в этой местности находятся около двух тысяч украинских военнослужащих.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с украинскими войсками, вторгшимися на территорию региона. Армия России освободила уже половину ранее занятой ВСУ территории региона.