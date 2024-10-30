Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:41, 30 октября 2024Россия

Стало известно о прекращении ВСУ попыток спасти сослуживцев из котла под Курском

ВСУ впервые за неделю не попытались спасти сослуживцев из котла под Курском

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые за неделю не попытались спасти сослуживцев из котла в Курской области. Это стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По информации издания, этот факт может свидетельствовать об окончательном прекращении ВСУ таких попыток.

Также, как сообщил канал, военные из 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты начали продвижение к Судже и зачищают окрестности этого города. Расстояние от позиций морских пехотинцев до памятника на въезде в город остается около трех с половиной километров: военнослужащие уже взяли под контроль населенные пункты Мартыновка и Пушкарное.

Ранее президент России Владимир Путин назвал площадь территории Курской области, на которой заблокированы солдаты ВСУ. По его словам, эта территория составляет примерно 6 на 15 километров. Он отметил, что сейчас в этой местности находятся около двух тысяч украинских военнослужащих.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с украинскими войсками, вторгшимися на территорию региона. Армия России освободила уже половину ранее занятой ВСУ территории региона.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Так поступают джентльмены». Вучич объяснил звонок Путину и рассказал, что тот думает о прекращении огня на Украине

      США продлили возможность сделок с энергетикой для банков России

      Зеленский рассказал об издержках отправки западных войск на Украину

      Расходы россиян на подержанные легковушки подсчитали

      Зеленский упрекнул США в получении десятой части выделенной помощи

      В России на остановке заметили двух тигров

      Рост просрочки по кредитам в России назвали неизбежным

      В России священника заподозрили в педофилии после просмотра фильма с 12-летним школьником

      Глава МОК выступил с обвинениями в адрес России

      Необходимую для российского ипотечника зарплату подсчитали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше