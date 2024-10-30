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17:18, 30 октября 2024Экономика

Стало известно об опасениях индийских банков работать с Россией

Bloomberg: опасения банков Индии участвовать в сделках с РФ связали с санкциями

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Индийские банки опасаются участвовать в процессе торговли с российскими компаниями, поскольку не хотят попасть под вторичные санкции США. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов, чьи слова приводит Bloomberg.

У стран БРИКС, включая Россию, Китай, Индию и Южную Африку, должно быть равное право голоса в решении глобальных вопросов экономики, указал посол. Он выразил надежду, что понимание среди банковского сообщества Индии со временем будет увеличиваться.

Заявление Алипова, подчеркивает издание, прозвучало в преддверии ноябрьской встречи министров двух стран для обсуждения торговых вопросов. На этот месяц в Нью-Дели запланировано заседание Межправительственной комиссии Индии и России по торговле, экономике и культуре, сообщается на сайте индийского МИД.

Ранее наличие проблем с проведением торговых расчетов с рядом стран признал президент РФ Владимир Путин. Постепенно эти трудности решаются, подчеркнул он.

Весной 2024 года сообщалось о решении проблемы зависших индийских рупий российской стороной. По данным Hindustan Times, Россия инвестировала их в индийские ценные акции и инфраструктурные проекты. Сложности изначально возникли из-за трудностей с конвертацией валюты.

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      Лилиана Набиуллина
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