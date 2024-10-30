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18:53, 30 октября 2024Спорт

УЕФА отреагировал на обвинения «Реала»

УЕФА в ответ на обвинения «Реала» из-за «Золотого мяча»: это говорит о них все

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отреагировал на обвинения руководства мадридского «Реала» в адрес организации в том, что «Золотой мяч» не достался игроку сливочных. Об этом сообщает Relevo.

«Если они заявляют что-то подобное, это говорит о них все», — заявил Чеферин. Он подчеркнул, что ситуация не заслуживает дальнейших комментариев со стороны УЕФА.

Ранее стало известно, что представители «Реала» бойкотируют церемонию вручения «Золотого мяча». В стане сливочных заявили, что, если критерии награждения не определяют футболиста «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора победителем, значит, организаторы «Золотого мяча» не уважают мадридскую команду.

Обладателем премии «Золотой мяч», присуждаемой лучшему футболисту года, стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Церемония вручения за 2024 год прошла 28 октября в театре Шатле во французском Париже.

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      Анастасия Борисова
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