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12:46, 30 октября 2024Россия

Песков ответил на вопрос об ограничениях продажи алкоголя и вспомнил СССР

Песков: дискуссии об ограничении продажи алкоголя в России не ведутся

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Дискуссии об ограничении продажи алкоголя в России на данный момент не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Наверное, у нас такой дискуссии не ведется в администрации президента… У нас были различные опыты на этот счет в нашей стране, я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый и очень легко поддается анализу», — сказал представитель Кремля.

Ранее в Вологодской области запретили продажу спиртного кроме двух часов в день — с 12 до 14 часов. Уточняется, что в выходные дни и праздники сохранится обычный режим торговли.

Затем еще в одном регионе — Свердловской области — решили ограничить продажу алкоголя по ночам в заведениях, расположенных в жилых домах.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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