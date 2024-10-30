В МИД России пообещали отреагировать на задержание журналистов «Известий» в США

Захарова: задержание журналистов «Известий» в США не останется без реакции

МИД России отреагирует на задержание сотрудников МИЦ «Известия» в аэропорту США. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщается на сайте МИД.

«Без надлежащей реакции с нашей стороны произвол американских властей не останется», — заявила Захарова. Представитель ведомства назвала действия Вашингтона грубым нарушением обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма.

Захарова уточнила, что у российских журналистов, приехавших освещать американские выборы, были все необходимые разрешительные документы. Однако несмотря на это, представители властей США изъяли у них аппаратуру и провели многочасовой допрос сотрудников прессы.

Ранее Захарова заявила, что власти США не уведомили российское посольство о задержании российских журналистов. Она рассказала, что оператору «Известий» отказали в пересечении границы, а его визу аннулировали. По ее словам, сотрудников российского СМИ задержали в ночь на 29 октября.