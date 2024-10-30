Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:09, 30 октября 2024Экономика

В российском регионе резко вырос вылов деликатесной рыбы

Росрыболовство: вылов лососевых рыб в Приморье вырос в 2,6 раза в 2024 году

Фото: Pvproductions / Freepik

Объем вылова лососевых рыб предприятиями Приморского края вырос в 2,6 раза в сравнении с показателем предыдущего четного года. О резком росте добычи деликатесной рыбы в этом регионе сообщает ТАСС со ссылкой на данные Приморского территориального управления Росрыболовства.

В пресс-службе ведомства уточнили, что за отчетный период местные рыбаки вылови в общей сложности 1891,3 тонны лососевых рыб. В добыче принимали участие как приморские предприятия, так и представители коренных и малочисленных народов Севера. Эффективность рыбоохранных мероприятий за путину выросла на 96 процентов.

В ведомстве добавили, что основной этап вылова лососевых в регионе к настоящему времени завершен. Сейчас идет вылов красной рыбы только для воспроизводства и в научных целях, пояснили в пресс-службе. Из 1891,3 тонны выловленных лососевых подавляющая часть пришлась на горбушу (1777,8 тонны). Остальные объемы пришлись на симу и кету — 18,3 и 95,2 тонны соответственно.

Несмотря на резкий рост вылова лососевых в Приморье, в целом по России ситуация с выловом лососевых в этом году была напряженной, заявила ранее глава Министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут. По этой причине суммарные объемы добычи рыбы и водных биоресурсов в 2024 году просели на восемь процентов, до 3,9 миллиона тонн. Четные года, напомнила руководитель ведомства, в России традиционно считаются нерыбными. На этом фоне глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев заверил, что представители отрасли делают все возможное ради сдерживания цен на свою продукцию.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее раскрыли возможные боевые позиции якобы прибывших на Украину войск КНДР

      В Германии заявили о попытках превратить Грузию во вторую Украину

      Расправившегося в храме с работницей трапезной россиянина отправили на лечение

      Одну категорию людей призвали отказаться от двух продуктов на завтрак

      Украинский БПЛА сбили над Орловской областью

      В российском регионе резко вырос вылов деликатесной рыбы

      В российской школе в туалетах для мальчиков установили камеры видеонаблюдения

      Дуэту Инстасамки и Шнурова предрекли статус самого дорогого в России

      Глава РФС оценил вероятность допуска сборной России до квалификации ЧМ-2026 в декабре

      Раскрыты грустные подробности жизни знаменитой «девушки-вампира» из XVII века

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше