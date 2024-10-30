В российском регионе резко вырос вылов деликатесной рыбы

Росрыболовство: вылов лососевых рыб в Приморье вырос в 2,6 раза в 2024 году

Объем вылова лососевых рыб предприятиями Приморского края вырос в 2,6 раза в сравнении с показателем предыдущего четного года. О резком росте добычи деликатесной рыбы в этом регионе сообщает ТАСС со ссылкой на данные Приморского территориального управления Росрыболовства.

В пресс-службе ведомства уточнили, что за отчетный период местные рыбаки вылови в общей сложности 1891,3 тонны лососевых рыб. В добыче принимали участие как приморские предприятия, так и представители коренных и малочисленных народов Севера. Эффективность рыбоохранных мероприятий за путину выросла на 96 процентов.

В ведомстве добавили, что основной этап вылова лососевых в регионе к настоящему времени завершен. Сейчас идет вылов красной рыбы только для воспроизводства и в научных целях, пояснили в пресс-службе. Из 1891,3 тонны выловленных лососевых подавляющая часть пришлась на горбушу (1777,8 тонны). Остальные объемы пришлись на симу и кету — 18,3 и 95,2 тонны соответственно.

Несмотря на резкий рост вылова лососевых в Приморье, в целом по России ситуация с выловом лососевых в этом году была напряженной, заявила ранее глава Министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут. По этой причине суммарные объемы добычи рыбы и водных биоресурсов в 2024 году просели на восемь процентов, до 3,9 миллиона тонн. Четные года, напомнила руководитель ведомства, в России традиционно считаются нерыбными. На этом фоне глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев заверил, что представители отрасли делают все возможное ради сдерживания цен на свою продукцию.