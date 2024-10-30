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16:01, 30 октября 2024Бывший СССР

В ЦИК Грузии рассказали об угрозах членам комиссии

Спикер ЦИК Грузии Иоселиани: члены комиссии получают угрозы

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии получают угрозы из-за прошедших в стране парламентских выборов. Об этом рассказала спикер ЦИК республики Натия Иоселиани, передает ТАСС.

«Интенсивный характер приняло давление на сотрудников избирательной администрации. Заинтересованные лица вновь повторяют ту тактику, которую они использовали во время парламентских выборов 2020 года для оказания давления», — заявила представитель избирательного органа.

Она не назвала лиц, которые могут стоять за угрозами, но отметила, что члены ЦИК также сталкиваются с оскорблениями в социальных сетях.

Ранее в Грузии началось расследование возможной фальсификации на парламентских выборах, состоявшихся в прошедшую субботу. Президента республики Саломе Зурабишвили вызвали на допрос в рамках расследования.

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      Глеб Палехов
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