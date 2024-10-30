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00:49, 30 октября 2024Наука и техника

В законе Ньютона обнаружили ошибку спустя более 300 лет

Филолог Хук: в первом законе Ньютона обнаружили ошибку перевода спустя 300 лет

Филолог Дэниел Хук заявил, что формулировка первого закона Исаака Ньютона, которым пользуются физики во всем мире, оказалась результатом ошибки перевода с латинского на английский язык. Об этом сообщает журнал Philosophy of Science.

Согласно наиболее популярной трактовке первого закона Ньютона, тело остается в покое или равномерно двигается, если на него не воздействует внешняя сила. Однако в ходе изучения записи ученого, Хук обнаружил, что в законе союз, который был переведен как «если», на самом деле означал «потому что».

Таким образом, по словам филолога, Ньютон утверждал, что тела остаются в покое именно из-за отсутствия воздействия. Отмечается, что данное уточнение позволяет устранить разногласия, которые возникали у последователей физика.

Ранее ученые Мичиганского университета, Университета штата Аризона и Гавайского университета предложили новое объяснение природы темной энергии. Научная работа основана на гипотезе, согласно которой черные дыры содержат нечто, что ускоряет расширение Вселенной, возможно, превращая материю массивных звезд в темную энергию.

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      Марина Совина
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