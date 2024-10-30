Женщина угнала машину скорой помощи с парамедиками внутри

Американка угнала реанимобиль, пока парамедики в нем оказывали помощь пациенту

В США женщина угнала реанимобиль с медиками внутри. Об этом пишет NOLA.com.

Инцидент произошел вечером 29 октября в Новом Орлеане. Неназванная американка забралась в машину скорой помощи, которая стояла возле приюта для бездомных Ozanam Inn. В момент, когда она села за руль, в кузове парамедики оказывали помощь пациенту. Несмотря на это, американка завела двигатель и поехала. Она проехала около пяти километров, прежде чем автомобиль перехватили другие машины скорой помощи.

Полиция арестовала угонщицу. Ее направили в медицинский центр для психиатрической экспертизы. Ей будут предъявлены обвинения в похищении, угоне и нарушении правил дорожного движения.

Ранее в США 21-летний грабитель угнал машину и устроил погоню с полицией, пока его возлюбленная и дочь находились на заднем сиденье. При этом он вел в соцсети прямую трансляцию из машины.