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21:02, 31 октября 2024Спорт

Дзюба ответил хейтерам

Футболист Дзюба в ответ критикам: неважно, что кричат гиены, когда ты лев
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу Сергея Брейна ответил хейтерам.

«Неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев. Вот и все. Мне по барабану на самом деле», — заявил футболист. Он посчитал, что не нужно обращать внимание на критику, так как мнение людей постоянно меняется.

Дзюба подписал контракт с «Акроном», новичком РПЛ, 12 сентября. Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона-2024/2025. В дебютном матче за команду против подмосковных «Химок» он отдал голевую передачу.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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