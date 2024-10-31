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15:23, 31 октября 2024Россия

Еще в одном российском регионе высказались о ношении хиджабов и никабов в школах

В Волгоградской области не будут запрещать хиджабы и никабы в школах

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

В Волгоградской области высказались о практике запрета религиозной одежды в образовательных учреждениях. Об этом сообщает сетевое издание «В1.ру» в Telegram.

Ранее во Владимирской области школьницам запретили носить хиджабы и никабы.

В Волгоградской области подобные ограничения не установлены, сообщили в пресс-службе аппарата главы региона Андрея Бочарова. Информация о рассмотрении таких инициатив в регионе также отсутствует, отметили там.

После введения запрета на хиджабы и никабы во Владимирской области решение местных властей раскритиковал депутат Госдумы Адам Делимханов. На это в пресс-службе правительства региона напомнили, что право на установление запрета предусмотрено Конституцией. В Кремле также заявили, что этот вопрос относится к компетенции субъектов Российской Федерации.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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