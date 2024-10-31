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14:46, 31 октября 2024Наука и техника

Космический аппарат Минобороны России штатно вывели на орбиту

МО: запущенный в интересах ведомства космический аппарат штатно вывели на орбиту

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Космический аппарат (КА), который ранее в интересах Минобороны (МО) России запустили при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а», успешно вышел на заданную орбиту. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме», — сообщили в МО.

Там добавили, что аппарат вывели на целевую орбиту в расчетное время. После этого его взяли на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Германа Титова.

В Минобороны подчеркнули, что с аппаратом установлена и поддерживается устойчивая связь, а бортовые системы КА работают в штатном режиме.

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Пуск «Союза» с полезной нагрузкой состоялся в 10:51 по московскому времени с космодрома Плесецк. Пока предназначение КА не раскрывают.

Ранее в октябре начальник ГИКЦ имени Титова полковник Антон Оголев сообщил, что до конца года предстоит обеспечить запуск 30 КА военного и гражданского назначения.

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