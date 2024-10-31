Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:43, 31 октября 2024Наука и техника

Россия запустила секретный космический аппарат

МО РФ: с космодрома Плесецк стартовал «Союз-2.1а» с космическим аппаратом

Фото: NASA / GCTC / Andrey Shelepin / Wikipedia

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1а» с космическим аппаратом военного назначения. Об этом в Telegram сообщило Минобороны России (МО РФ).

Пуск носителя с полезной нагрузкой состоялся в 10:51 по московскому времени. В военном ведомстве не раскрыли предназначение космического аппарата.

Как пишет издание NSF, речь может идти о секретной миссии по запуску полезной нагрузки военного назначения на полярную орбиту.

В сентябре Минобороны России сообщило, что запущенные легкой ракетой «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк спутники военного назначения выведены на целевые орбиты.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали о ситуации на фронте

      Подсчитаны траты россиян осенью

      Россиянка устроила алкогольную вечеринку с четырехлетней дочерью и поплатилась

      Конституционный суд России раскрыл решение о сроках исковой давности коррупционных дел

      Песков дал совет Google после штрафа в два ундециллиона рублей

      В США назвали победителя боя между F-35 и Су-57

      В США признали игнорирование Байденом интересов американцев в угоду союзников

      В США призвали убрать Байдена «с глаз долой»

      В Кремле высказались о запрете хиджабов в школах

      Владелец бара разводил богатых россиян при помощи девушек и завышенных цен на блюда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше