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17:15, 31 октября 2024Моя страна

Крымчане-богатыри стали рекордсменами Книги рекордов России

Аксенов: крымские силачи стали рекордсменами Книги рекордов России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Аксёнов Z 82»

Крымчане стали рекордсменами Книги рекордов России, протащив 20-тонный трамвай на соревнованиях в рамках спортивного фестиваля «Сильнейший человек России». Об этом сообщил глава российского региона Сергей Аксенов в своем Telegram.

Он указал, что главными рекордсменами фестиваля стали такие участники, как Джамшид Исматиллаев и Дмитрий Алексеев. Силачи установили парный рекорд, протащив несколько метров узкоколейный 20-тонный трамвай.

В десятке сильнейших также оказались Егор Сороколетов из Керчи и Константин Колденов из Симферополя. Насколько известно, в прошлом спортсмены Исматиллаев и Сорокалетов были признаны настоящими богатырями после тяги 22-тонного самолета.

Ранее российские силачи из Башкортостана трижды за день обновили мировой рекорд по тяге техники массой более 100 тонн. Незадолго до этого также побила рекорд Елизавета Жаткина из Красноярска — на чемпионате России по тяжелой атлетике, который проходил в Новосибирске, она взяла в толчке 98 килограммов.

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