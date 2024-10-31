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11:45, 31 октября 2024Из жизни

Мальчик питался только гамбургерами и пончиками и ослеп

Мальчик из США ослеп из-за нездоровой еды

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

12-летний мальчик из штата Массачусетс, США, потерял зрение из-за недостатка в организме питательных веществ. Об этом пишет Daily Mail.

Причиной плохого питания ребенка стали его психологические проблемы: мальчик страдает расстройством аутического спектра и расстройством избирательного питания. При таком диагнозе человек избегает употребления конкретных продуктов. В итоге мальчик стал питаться только фастфудом: пончиками, гамбургерами и картошкой фри, запивая все это соком из картонных упаковок. Его клинический случай описан в журнале The New England Journal of Medicine.

В начале 2024 года у мальчика начало ухудшаться зрение. Через полтора месяца он уже не мог ходить без помощи родителей, так как задевал стены и двери. Еще через какое-то время ребенок проснулся в абсолютной темноте — он ослеп. Врачи осмотрели мальчика и заявили, что из-за неправильного рациона он был лишен тех веществ, которые поддерживают работу зрительных нервов, и они атрофировались. У него диагностировали дефицит витамина А, витамина С, витамина D, меди и цинка.

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В больнице ребенку прописали курс витаминов, и уровень их содержания в организме нормализовался. По совету специалистов родители отправили мальчика на психотерапию. Сейчас он уже может есть сыр и зеленый салат. Тем не менее, заявили врачи, зрение уже не вернется.

Ранее сообщалось, что 29-летняя жительница Великобритании 20 лет ест только картошку в разных видах из-за патологического страха перед другой едой. Из-за своего рациона она страдает от недостатка фолиевой кислоты, витамина D и железа, что приводит к хронической усталости, проблемам с кожей, а также усиливает нагрузку на сердце.

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      Юлия Юткина
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