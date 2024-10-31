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17:42, 31 октября 2024Моя страна

Назван самый читающий регион России

Глава Башкирии Радий Хабиров: Башкирию назвали самым читающим регионом России
Екатерина Ештокина (Редактор отдела "Ценности")

Фото: Syd Wachs / Unsplash

Башкирия стала самым читающим регионом России. Соответствующую информацию сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

По данным президента республики, по итогам X Всероссийского конкурса регион назвали «Литературным флагманом России — 2024». Данный статус Хабиров связал с Международной книжной ярмаркой «Китап-байрам», в которой приняли участие 170 тысяч человек.

«Этот фестиваль — один из культурных брендов нашего региона, его любят и ждут наши жители. И это очень важно для нас, ведь одна из главных целей — привить детям любовь к чтению, напомнить, что книга — лучший учитель», — написал он.

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Помимо этого, Хабиров подчеркнул, что в Башкортостане очень развита библиотечная сеть. «В регионе более 3200 библиотек, сотрудники которых вносят свой большой вклад в формирование у подрастающего поколения любви к книгам. Благодарю их за эту работу», — заключил президент региона.

Ранее в октябре были названы топ-10 резко ставших интересными россиянам городов. Так, согласно информации аналитиков, за год сильнее всего вырос интерес к бронированиям объектов в Ялте — в 3,2 раза.

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