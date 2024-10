Обнаружено омолаживающееся животное

PNAS: у гребневика обнаружили способность к самоомоложению

Ученые Университета Бергена сделали удивительное открытие, обнаружив способность гребневика Mnemiopsis leidyi к обратному развитию. Эта способность позволяет животному превращаться из взрослой формы обратно в личиночную стадию. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В отличие от большинства животных, жизненный цикл которых необратим и предполагает естественное старение, Mnemiopsis leidyi демонстрирует высокую степень пластичности развития. Подобная способность к омоложению раньше была известна лишь у немногих видов, таких как «бессмертная медуза» Turritopsis dohrnii.

Открытие стало возможным благодаря случайному наблюдению в лаборатории, когда взрослый гребневик исчез из аквариума, оставив после себя личинку. Ученые предположили, что это один и тот же организм, и провели эксперименты, чтобы подтвердить гипотезу. Они подвергли Mnemiopsis leidyi стрессу голоданием и физической травмой, в результате чего животное продемонстрировало способность возвращаться в личиночную стадию.

В ходе наблюдений было зафиксировано, как гребневики с формы взрослого организма постепенно возвращались к типичной личиночной стадии. На этом этапе у них регенерировали щупальца и другие анатомические признаки, свойственные цидиппидной стадии. Кроме того, изменялось поведение гребневиков: они переходили к активному питанию, характерному для личинок.

Согласно данным исследования, жизненный цикл Mnemiopsis leidyi включает обратное развитие, что позволяет животному менять форму и функции своего тела в зависимости от условий. Эта уникальная способность может служить древней моделью пластичности развития среди животных и дает ученым новые данные для изучения эволюции и омоложения на молекулярном уровне.

Обратное развитие Mnemiopsis leidyi открывает перспективы для дальнейших исследований механизмов биологического омоложения и регенерации. Результаты работы показывают, что такие механизмы могут быть гораздо более распространены в животном мире, чем предполагалось ранее.