Прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину Тордену

Yle: прокуратура Финляндии предъявила обвинения Тордену в военных преступлениях

Прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину Воиславу Тордену (прежнее имя — Ян Петровский) в военных преступлениях, якобы совершенных на Украине в 2014 году. Об этом сообщает Yle.

Заместитель генерального прокурора Юкка Раппе предъявил Тордену обвинения «в военных преступлениях при отягчающих обстоятельствах и четырех военных преступлениях». Согласно ордеру на арест, предполагаемые преступления были совершены в 2014-2015 годах.

Первый раз Торден был арестован в июле 2023 года в аэропорту Хельсинки. Он находится в санкционном списке ЕС под своим прежним именем.

Ранее в Финляндии Тордена признали виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена. Финский суд приговорил его к 40 суткам тюрьмы.

