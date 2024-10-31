Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:56, 31 октября 2024Мир

Прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину Тордену

Yle: прокуратура Финляндии предъявила обвинения Тордену в военных преступлениях
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sino Yu / Wikimedia

Прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину Воиславу Тордену (прежнее имя — Ян Петровский) в военных преступлениях, якобы совершенных на Украине в 2014 году. Об этом сообщает Yle.

Заместитель генерального прокурора Юкка Раппе предъявил Тордену обвинения «в военных преступлениях при отягчающих обстоятельствах и четырех военных преступлениях». Согласно ордеру на арест, предполагаемые преступления были совершены в 2014-2015 годах.

Первый раз Торден был арестован в июле 2023 года в аэропорту Хельсинки. Он находится в санкционном списке ЕС под своим прежним именем.

Ранее в Финляндии Тордена признали виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена. Финский суд приговорил его к 40 суткам тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью»

      Обвиненный в каннибализме голливудский актер вернется в кино

      Положение ВСУ в Курской области оценили

      Стюардесса предостерегла пассажиров от использования туалетной бумаги на борту самолета

      Поветкина отстранили из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

      Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского

      Медузу размером с человека сняли на видео в России

      Стоимость российских облигаций упала до исторического минимума

      Прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину Тордену

      В Москве открылся уникальный медицинский центр

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше