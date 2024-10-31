Боец UFC заявил о подчинении Грузии Дагестану без поддержки России

Боец UFC Шара Буллет: если бы не Россия, Грузия была бы частью Дагестана

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов (известный как Шара Буллет) в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» заявил, что Дагестан подчинил бы Грузию, если бы ей не помогла Россия.

Спортсмен ответил на слова чемпиона UFC грузина Мераба Двалишвили, ранее заявившего, что «Дагестан и Россия — это не одно и то же». Он предложил Двалишвили изучать историю. «От Дагестана грузин спасла Россия. Россия их защищала. Если бы не Россия, Грузия была бы частью Дагестана», — посчитал Магомедов.

Ранее Двалишвили заявил, что боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов представляет не Россию, а Дагестан. «Умар не из России, он из Дагестана. Это не одно и то же», — отметил грузин.

Двалишвили одержал 17 побед и потерпел четыре поражения в поединках по правилам MMA. Буллет на UFC 308 нокаутировал представителя Армении Армена Петросяна. Для российского спортсмена это был четвертый бой в рамках UFC и четвертая подряд победа.