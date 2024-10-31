Apple не удалось обогнать Samsung на рынке смартфонов

Canalys: Samsung осталась лидером рынка смартфонов в третьем квартале

Рынок смартфонов в третьем квартале 2024 года снова вырос. Об этом сообщается в отчете агентства Canalys.

Аналитики компании рассказали, что по итогам третьего квартала поставки смартфонов за 2024 года достигли 309,9 миллиона единиц. Это рекордный показатель с 2021 года. Рост количества отгрузок объяснили выпуском новых устройств и агрессивными рекламными кампаниями.

Лидером рынка осталась корейская Samsung, которая поставила за квартал 57,5 миллиона устройств. Американской Apple не удалось обогнать конкурента — даже несмотря на запуск смартфонов линейки iPhone 16. За три месяца IT-гигант поставил 54,5 миллиона девайсов. Топ-3 замкнула китайская Xiaomi, которая отгрузила на рынок 42,8 миллиона гаджетов. В первую пятерку самых крупных поставщиков также попали Oppo и Vivo.

Старший аналитик Canalys Тоби Чжу выделил острую конкуренцию в сегменте бюджетных телефонов. Она была поддержана устойчивым потребительским спросом и благоприятными экономическими условиями.

Специалисты Canalys отметили, что сохраняют сдержанный оптимизм относительно последнего квартала 2024 года. Поставщики смартфонов, скорее всего, будут накапливать запасы продукции, чтобы обеспечить высокие продажи в начале 2025-го.

В конце лета аналитики Canalys заявили, что мировой рынок носимых гаджетов продолжил расти во втором квартале 2024 года. Лидером рынка назвали Apple, которая получила долю 49 процентов.