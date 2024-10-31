Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:33, 31 октября 2024Наука и техника

Apple не удалось обогнать Samsung на рынке смартфонов

Canalys: Samsung осталась лидером рынка смартфонов в третьем квартале
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Loren Elliott / Reuters

Рынок смартфонов в третьем квартале 2024 года снова вырос. Об этом сообщается в отчете агентства Canalys.

Аналитики компании рассказали, что по итогам третьего квартала поставки смартфонов за 2024 года достигли 309,9 миллиона единиц. Это рекордный показатель с 2021 года. Рост количества отгрузок объяснили выпуском новых устройств и агрессивными рекламными кампаниями.

Лидером рынка осталась корейская Samsung, которая поставила за квартал 57,5 миллиона устройств. Американской Apple не удалось обогнать конкурента — даже несмотря на запуск смартфонов линейки iPhone 16. За три месяца IT-гигант поставил 54,5 миллиона девайсов. Топ-3 замкнула китайская Xiaomi, которая отгрузила на рынок 42,8 миллиона гаджетов. В первую пятерку самых крупных поставщиков также попали Oppo и Vivo.

Старший аналитик Canalys Тоби Чжу выделил острую конкуренцию в сегменте бюджетных телефонов. Она была поддержана устойчивым потребительским спросом и благоприятными экономическими условиями.

Специалисты Canalys отметили, что сохраняют сдержанный оптимизм относительно последнего квартала 2024 года. Поставщики смартфонов, скорее всего, будут накапливать запасы продукции, чтобы обеспечить высокие продажи в начале 2025-го.

В конце лета аналитики Canalys заявили, что мировой рынок носимых гаджетов продолжил расти во втором квартале 2024 года. Лидером рынка назвали Apple, которая получила долю 49 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал причины продолжения операции в Курской области

      Серфер пережил второе нападение акулы на одном и том же пляже

      Доходы от замороженных в Европе российских активов подсчитали

      Кэти Перри высмеяла слухи о похудении с помощью «Оземпика»

      Небензя рассказал о бешенстве Киева из-за массового оттока украинцев в Россию

      Патриарх Кирилл выступил против празднования «русского Хеллоуина»

      Apple не удалось обогнать Samsung на рынке смартфонов

      Известная российская блогерша назвала минимальную необходимую на месяц сумму

      Невролог призвал не голодать в некоторые дни

      Зеленский пригрозил подать запрос в МУС на арест Ким Чен Ына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше