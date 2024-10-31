В КНДР подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты

ЦТАК: КНДР подтвердила запуск ракеты по приказу лидера Ким Чен Ына

КНДР провела «очень важное испытание», запустив межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) по приказу лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР не откажется от укрепления ядерных вооруженных сил страны. По его словам, испытания ракеты состоялись в рамках укрепления стратегических наступательных сил.

«Этот пуск — справедливая и полностью легитимная военная мера, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам, которые угрожали безопасности республики и в последнее время намеренно усугубляли ситуацию в сфере безопасности в регионе», — отметил Ким Чен Ын.

Ранее стало известно о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. Она упала в районе, находящемся примерно в 300 километрах к западу от острова Окусири, за пределами исключительной экономической зоны Японии.