В России создали беспилотный «авианосец» для боевых дронов

В России создали беспилотник «Велес» для транспортировки боевых дронов

В России создан беспилотный «авианосец» типа конвертоплан «Велес», предназначенный для транспортировки боевых FPV-дронов. Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Беспилотной поршневой авиации» сообщает ТАСС.

Беспилотник-носитель получил двигатель внутреннего сгорания (ДВС), воссозданный по патентам советского конструктора поршневых авиационных двигателей бесшатунной схемы Сергея Баландина. Силовой агрегат, разработанный советским ученым, использовался на тяжелом межконтинентальном стратегическом бомбардировщике Ту-85.

«Выход на этап испытаний запланирован на февраль 2025 года», — сказали в КБ.

Там отметили, что поршневой двигатель позволит беспилотнику залетать глубоко в тыл противника. Кроме ДВС, изделие получило два электрических двигателя, питающихся от аккумулятора. Прогнозируемая максимальная дальность полета Велеса — 200 километров.

В октябре журнал Forbes сообщил, что Вооруженные силы России впервые в истории применили беспилотники-носители FPV-дронов в зоне проведения специальной военной операции.