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10:03, 31 октября 2024Наука и техника

В России создали беспилотный «авианосец» для боевых дронов

В России создали беспилотник «Велес» для транспортировки боевых дронов

Фото: Никита Цицаги / Коммерсантъ

В России создан беспилотный «авианосец» типа конвертоплан «Велес», предназначенный для транспортировки боевых FPV-дронов. Об этом со ссылкой на конструкторское бюро (КБ) «Беспилотной поршневой авиации» сообщает ТАСС.

Беспилотник-носитель получил двигатель внутреннего сгорания (ДВС), воссозданный по патентам советского конструктора поршневых авиационных двигателей бесшатунной схемы Сергея Баландина. Силовой агрегат, разработанный советским ученым, использовался на тяжелом межконтинентальном стратегическом бомбардировщике Ту-85.

«Выход на этап испытаний запланирован на февраль 2025 года», — сказали в КБ.

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Там отметили, что поршневой двигатель позволит беспилотнику залетать глубоко в тыл противника. Кроме ДВС, изделие получило два электрических двигателя, питающихся от аккумулятора. Прогнозируемая максимальная дальность полета Велеса — 200 километров.

В октябре журнал Forbes сообщил, что Вооруженные силы России впервые в истории применили беспилотники-носители FPV-дронов в зоне проведения специальной военной операции.

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      Иван Потапов
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