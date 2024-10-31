В ВТБ прокомментировали информацию об утечке базы данных клиентов банка

Банк ВТБ не фиксировал утечек персональных данных клиентов

Банк ВТБ прокомментировал информацию об утечке персональных данных клиентов и заявил, что не фиксировал утечек данных. Комментарий пресс-службы компании приводит РБК.

«Появившаяся на отдельных сомнительных ресурсах очередная "база данных" не является базой данных банка ВТБ», — заявили представители банка. В ВТБ отметили, что в этом документе представлены скомпилированные из открытых источников сведения от 2022 года.

В компании подчеркнули, что угрозы финансовой безопасности клиентов ВТБ нет.

31 октября Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в сеть попала база данных с названием «ВТБ-клиенты». Сообщалось, что она содержит 6,1 миллиона строк персональных данных, таких как, ФИО, адреса электронных почт, номера телефонов и даты рождения.

Ранее киберэксперт Виктор Никуличев рассказал, как пользователь может узнать об утечке пароля или других личных данных в открытый доступ. Он заявил, что для этого можно использовать специальные сервисы.