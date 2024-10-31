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13:32, 31 октября 2024Наука и техника

Япония перенесла испытания многоразовой ракеты

Япония перенесла испытания многоразовой ракеты Callisto на 2026 год

Фото: Wikipedia

Японское агентство аэрокосмических исследований подтвердило, что первые летные испытания создаваемого совместно с французской и немецкой сторонами демонстратора многоразовой ракеты Cooperative Action Leading to Launcher Innovation in Stage Toss-back Operations (Callisto) перенесены на 2026 год. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В июле Национальный центр космических исследований Франции обновил информацию на своем сайте, сдвинув первый полет демонстратора с конца 2024 года на период между концом 2025-го и началом 2026-го.

По недавно опубликованным данным японской стороны, первый полет Callisto состоится в 2026 году, а перед этим будет будут проведены прыжковые испытания на высоту 100 метров демонстратора меньших размеров.

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Окончательно демонстратор будет иметь высоту 14 метров и стартовую массу около четырех тонн. Цель проекта Callisto — разработка технологий многоразовых ракет космического назначения для создания будущих носителей.

Ранее издание сообщило, что Европейское космическое агентство выбрало четыре компании — Rocket Factory Augsburg, The Exploration Company, ArianeGroup и Isar Aerospace — для создания многоразовых ракет.

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      Иван Потапов
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