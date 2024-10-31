Журова ответила на обвинения главы МОК в адрес России

Журова: серьезно говорить об обвинениях главы МОК Баха в адрес ОКР смысла нет

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова ответила на обвинения президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес Олимпийского комитета России (ОКР). Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова заявила, что серьезно рассматривать слова Баха смысла уже нет, так как скоро он сложит полномочия. «Там идет своя подковерная борьба, применяются различные политические стратегии», — подчеркнула она.

Ранее Бах выступил с обвинениями в адрес ОКР. Глава МОК заявил, что отстранение ОКР было неизбежно, потому что комитет нарушил Олимпийскую хартию.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.