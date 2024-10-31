Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
2:0
Завершен
Алексей Попырин
Париж
Авангард
1:3
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
2:4
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
УНИКС
45:32
Перерыв
live
Уралмаш
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Динамо М
1:0
1-й период
live
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
0:0
1-й период
live
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ — регулярный чемпионат
19:22, 31 октября 2024Спорт

Журова ответила на обвинения главы МОК в адрес России

Журова: серьезно говорить об обвинениях главы МОК Баха в адрес ОКР смысла нет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова ответила на обвинения президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес Олимпийского комитета России (ОКР). Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова заявила, что серьезно рассматривать слова Баха смысла уже нет, так как скоро он сложит полномочия. «Там идет своя подковерная борьба, применяются различные политические стратегии», — подчеркнула она.

Ранее Бах выступил с обвинениями в адрес ОКР. Глава МОК заявил, что отстранение ОКР было неизбежно, потому что комитет нарушил Олимпийскую хартию.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал причины продолжения операции в Курской области

      Российские силовики прекратили розыск супруга Елены Блиновской

      Серфер пережил второе нападение акулы на одном и том же пляже

      Доходы от замороженных в Европе российских активов подсчитали

      Кэти Перри высмеяла слухи о похудении с помощью «Оземпика»

      Небензя рассказал о бешенстве Киева из-за массового оттока украинцев в Россию

      Патриарх Кирилл выступил против празднования «русского Хеллоуина»

      Apple не удалось обогнать Samsung на рынке смартфонов

      Известная российская блогерша назвала минимальную необходимую на месяц сумму

      Невролог призвал не голодать в некоторые дни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше