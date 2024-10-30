Глава МОК выступил с обвинениями в адрес России

Глава МОК Томас Бах заявил, что Россия нарушила Олимпийскую хартию

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с обвинениями в адрес Олимпийского комитета России (ОКР). Его слова приводит ТАСС.

Бах заявил, что отстранение ОКР было неизбежно, потому что комитет нарушил Олимпийскую хартию. «Такая аннексия одним комитетом спорта другой страны не происходила ни в одной стране», — посчитал глава МОК.

Ранее Бах назвал условие для восстановления отношений между организацией и Россией. Он заявил, что для восстановления членства в МОК ОКР должен следовать правилам олимпийского движения.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.