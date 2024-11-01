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03:36, 1 ноября 2024Экономика

Бастующим работникам Boeing сделали новое предложение

Reuters: Boeing предложила повысить зарплаты на 38% бастующим в США работникам
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: David Ryder / Reuters

Американская корпорация Boeing сделала новое предложение бастующим в США работникам, которое включает в себя повышение заработной платы на 38 процентов в течение четырех лет. Об этом агентству Reuters сообщил представитель профсоюза.

Согласно его данным, предложение получат более 30 тысяч профсоюзных работников, а 4 ноября будет проведено голосование, в ходе которого члены профсоюза решат, отклонить его или принять.

Предыдущее предложение руководства корпорации для разрешения конфликта с профсоюзом не устроило большинство протестующих. Отвергнутый договор предусматривал повышение заработной платы на 35 процентов в течение четырех лет. Профсоюз требует роста зарплат на 40 процентов, а также возвращение пенсии с установленными льготами.

Ранее гендиректор компании Келли Ортберг сообщил, что Boeing намерена сократить штат на 10 процентов. Позднее стало известно, что корпорация снизит выпуск самолетов для решения проблем.

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