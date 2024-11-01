Дзюба раскритиковал игроков медиаклуба «Амкал»

Футболист «Акрона» Дзюба назвал игроков медиаклуба «Амкал» полупокерами

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу Сергея Брейна раскритиковал игроков медиаклуба «Амкал».

Дзюба назвал футболистов медиаклубов негативными персонажами. «В "Амкале" достаточно персонажей. Но я не хочу рекламировать их. Поскольку эти полупокеры потом начинают в своих соцсетях пиариться на этом», — заявил он.

В сентябре между Дзюбой и игроком «Амкала» Антоном Карповым произошел конфликт во время финала уличного турнира Т-Лига. Карпов нецензурно высказался в адрес соперника, за что форвард пнул его ногой. В результате Дзюбе показали желтую карточку, а несогласные с наказанием игроки «Амкала» покинули поле.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.