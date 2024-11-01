Грузинский боец UFC ответил россиянину на слова о защите Грузии Россией

Боец UFC Двалишвили Буллету на слова о защите Грузии Россией: оставь разговоры

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) грузин Мераб Двалишвили на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ответил россиянину Шарабутдину Магомедову (известному как Шара Буллет) на слова о защите Грузии Россией.

«Ты спортсмен. Оставь разговоры о войне Грузией. Оставь разговоры на камеру и интервью», — заявил Двалишвили. Он подчеркнул, что при встрече они с Буллетом могут обсудить уроки истории, географии, русского языка и жизнь.

Ранее Буллет предложил Двалишвили изучать историю. «От Дагестана грузин спасла Россия. Россия их защищала. Если бы не Россия, Грузия была бы частью Дагестана», — посчитал Магомедов.

До этого Двалишвили заявил, что боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов представляет не Россию, а Дагестан. «Умар не из России, он из Дагестана. Это не одно и то же», — отметил грузин.