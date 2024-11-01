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23:00, 1 ноября 2024Россия

Медведев рассказал о высокомерии и агрессивном поведении США

Медведев: США рано или поздно погубят их высокомерие и агрессивное поведение
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Соединенные Штаты рано или поздно погубят их высокомерие и агрессивное поведение на внешнеполитической арене. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

«Они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов Соединенных Штатов Америки. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит просто», — отметил он.

По словам Медведева, если бы Штатам и другим странам Запада «хватило ума» заключить с Россией договор о безопасности, то спецоперацию на Украине проводить было бы не нужно.

Ранее Дмитрий Медведев высказал мнение, что альтернативами создания противовеса США являются либо распад Штатов, либо тотальная война до полного истребления человечества. Формирование альтернативы Западу он увидел в объединениях ШОС, БРИКС и других региональных союзах.

В сентябре Дмитрий Медведев спрогнозировал распад США, который произойдет из-за неминуемой гражданской войны. Он заявил, что только при таком развитии событий может произойти снятие американских антироссийских санкций.

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