Мужчине отказались ставить серьезный диагноз из-за подтянутой фигуры

Британец заподозрил у себя диабет, но врачи не поверили ему из-за низкого веса

Британец по имени Гэри Райан заподозрил у себя диабет, однако врачи поначалу отказались ставить ему серьезный диагноз из-за подтянутой фигуры. Историю 35-летнего мужчины опубликовало издание Metro.

По словам Райана, некоторое время назад он, проснувшись, понял, что его зрение затуманено. Мужчина не мог разобрать слова на упаковках еды и спускаться по лестнице. Врач скорой помощи решила взвесить мужчину прежде, чем отправить к окулисту, и он понял, что сильно похудел — на 19 килограммов за год, и его вес теперь составлял 44 килограмма. Уровень сахара оказался повышен в шесть раз, и в больнице ему поставили диагноз ЛАДА — латентный аутоиммунный диабет у взрослых.

Однако сюрпризом диагноз не стал. «В течение нескольких месяцев я безжалостно боролся со своими постоянно меняющимися врачами общей практики, чтобы пройти тест на диабет. У меня такая наследственность — дедушке ампутировали ногу из-за диабета первого типа», — рассказал он.

Райан отметил, что еще до постановки диагноза замечал кровоточивость десен, сухость во рту, частое мочеиспускание, сильную тягу к сладкому. «Тем не менее врачи общей практики заверили, что я слишком худой и активный, чтобы переживать о диабете», — вспоминает он. Мужчина признался, что старается не злиться на врачей, которые не смогли быстрее поставить ему диагноз.

Это просто еще один углевод, который нужно учитывать! Диагноз не мешает ничему, кроме вождения большегрузов, но этого в списке моих желаний и не было. Диабету приходится приспосабливаться к моему распорядку дня, а не наоборот Гэри Райан

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