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16:51, 1 ноября 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на недостаточное производство мин

Министр стратегических отраслей Украины пожаловался на малое производство мин
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: IMAGO / Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин пожаловался на недостаточное производство минометных мин в стране, передает РИА Новости.

«Как бы то ни было, этого все равно недостаточно», — рассказал Сметанин, комментируя увеличение производства снарядов. По его словам, ограничивающим фактором является недостаток взрывчатых веществ и пороха. По его словам, количество поставляемого на Украину пороха напрямую влияет на количество снарядов.

Ранее стало известно, что Южная Корея отказалась напрямую поставлять Украине 155-миллиметровые боеприпасы для тяжелой гаубичной артиллерии.

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