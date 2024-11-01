На Украине пожаловались на недостаточное производство мин

Министр стратегических отраслей Украины пожаловался на малое производство мин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин пожаловался на недостаточное производство минометных мин в стране, передает РИА Новости.

«Как бы то ни было, этого все равно недостаточно», — рассказал Сметанин, комментируя увеличение производства снарядов. По его словам, ограничивающим фактором является недостаток взрывчатых веществ и пороха. По его словам, количество поставляемого на Украину пороха напрямую влияет на количество снарядов.

Ранее стало известно, что Южная Корея отказалась напрямую поставлять Украине 155-миллиметровые боеприпасы для тяжелой гаубичной артиллерии.