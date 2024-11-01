На Западе предрекли раздражение лидеров ЕС из-за одного решения Орбана

Bloomberg: план Орбана пригласить Трампа на саммит вызовет раздражение в ЕС

План премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на саммит Европейского союза (ЕС) вызовет раздражение среди лидеров стран объединения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам собеседников агентства, Орбан может попросить республиканца присоединиться ко встрече по видеосвязи или поделиться заранее записанным видеообращением, когда они встретятся в Будапеште на следующей неделе. Такой шаг, предрекли на Западе, приведет к раздражению европейских лидеров.

Ранее Орбан сообщил, что провел телефонный разговор с Трампом и пожелал ему победы на президентских выборах.

Премьер Венгрии также рассказал, что европейские страны отказались поддержать его инициативу по Украине, из-за чего Будапешт вместе с Пекином организовал группу «друзья мира» в ООН. Политик отметил, что отказ Европы от рассмотрения плана прекращения украинского конфликта является «грустной историей».