Названо самое длинное слово в немецком языке

Словарь Duden назвал самое длинное слов в немецком языке, в нем 67 букв

Словарь немецкого языка Duden опубликовал на своем сайте список самых длинных слов в языке.

Самое длинное слово в языке — Grundstückverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung, в нем 67 букв. Оно переводится как «правило о передаче юрисдикции при разрешении сделок с земельными участками» — термин на 23 буквы длиннее самого объемного слова в орфографическом словаре.

Второе и третье по числу символов занимают слова Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (валийский топоним) и Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage («отчисления на обслуживание долга за инвестиции в систему дренажа дорог»). В них по 58 букв.

Замыкает перечень слово Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung, состоящее из 56 символов. Оно переводится как «правило по краткосрочным мерам для обеспечения безопасности энергоснабжения».

Ранее турецкое издание Medya Günlüğü предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь его самых длинных слов. Так, на первом месте газета разместила термин из 32 букв — «рентгеноэлектрокардиографический». На второй строчке оказалось слово «частнопредпринимательский», на третьей — «субстанционализирующимися».