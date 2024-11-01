Носитель «Цирконов» отправился в первый дальний поход

Фрегат «Адмирал Головко» отправился в первый дальний поход

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 — носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» — отправился в свой первый дальний поход. Об этом со ссылкой на Северный флот сообщает ТАСС.

«Сегодня отряд кораблей Северного флота покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход. Корабли отряда взяли курс на Атлантику через назначенные районы Баренцева моря», — заявили на флоте.

Поход продлится несколько месяцев. Его цель — демонстрация флага и обеспечение присутствия в важных районах океанской зоны.

В октябре агентство сообщило, что «Адмирал Головко» Северного флота России выполнил зенитно-ракетные стрельбы комплексом «Полимент-Редут» в Баренцевом море.

В сентябре в Северном флоте рассказали, что «Адмирал Головко» уничтожил ударный дрон в Баренцевом море, используя зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут».