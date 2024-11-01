Обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в Орловской области

Клычков: обломки украинской ракеты повредили семь домов в Орловской области

Обломки украинской ракеты повредили семь домов в селе Локно Знаменского района Орловской области. На элементах ракеты остались надписи на украинском языке, заявил губернатор региона Андрей Клычков в прямом эфире в социальных во «ВКонтакте».

До этого губернатор сообщил, что после объявления ракетной опасности в регионе силами ПВО была сбита ракета ВСУ. Ее обломки повредили несколько зданий в селе Локно Знаменского района, пострадавших нет.

«Семь домов получили незначительные повреждения», — подчеркнул Клычков. По его словам, местные силы ПВО приведены в повышенную готовность, чтобы не допустить прилетов. Свою работу выполняют силовики, правоохранители и Министерство обороны РФ.

Украинский беспилотный летательный аппарат удалось сбить ночью с 29 на 30 октября над Орловской областью. По словам губернатора региона, сведений о пострадавших не поступало, также удалось избежать значительных повреждений на земле после ликвидации дрона.

В ночь на 20 октября сообщалось, что средства ПВО сбили четыре беспилотника украинской армии над Орловской областью. До этого войска Украины также попытались атаковать регион дронами. По данным Клычкова, над территорией области было сбито семь беспилотников.