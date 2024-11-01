Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:39, 1 ноября 2024Экономика

Половина немецких фирм захотели развиваться не в Германии

EY: половина промышленных компаний Германии хотят развиваться за рубежом
Вячеслав Агапов

Фото: Jose Manuel Ribeiro / Reuters

Почти половина промышленных компаний Германии хотят развиваться не в Германии. Об этом со ссылкой на исследование консалтинговой группы EY сообщает Reuters.

В опросе приняли участие топ-менеджеры 115 немецких компаний. 45 процентов из них заявили, что рассматривают возможность переезда за границу. Еще 13 процентов признались, что хотят открыть новые филиалы в ФРГ. Кроме того, 29 процентов из числа респондентов отметили, что могут перенести рабочие места из Германии и лишь 4 процента — что вернут их из-за рубежа.

«Немецкая промышленность подает тревожные сигналы», — признал Ян Брорихликер, управляющий партнер подразделения EY по страхованию в Германии.

Почти две трети руководителей фирм ждут сокращения рабочих мест в Германии уже в ближайшие годы, и только 48 процента ожидают улучшения ситуации в ближайшие пять лет. Каждый второй считает, что ситуация не улучшится.

«Ввиду мрачных экономических перспектив на внутреннем рынке многие компании смотрят в сторону зарубежных рынков, чтобы воспользоваться более выгодными условиями», — добавил Брорихликер.

Около 70 процентов респондентов назвали одним из трех важнейших препятствий на пути к восстановлению экономики излишнюю бюрократию. Кроме того, «убийцей роста» бизнеса посчитали «неправильные политические решения».

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал российский природный газ и рынок Китая «наркотиками» для экономики ФРГ. Он пояснил, что немецкая экономика, будучи крупнейшей в еврозоне, долгое время испытывала сильную зависимость от дешевых энергоресурсов из России. В свою очередь, экспортно ориентированные предприятия ФРГ в излишней степени полагались на «вечно процветающий» рынок Китая.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев раскрыл Западу условие для предотвращения начала СВО

      В Москве раскрыли особенности стажировки преподавателей столичных колледжей

      Известной российской блогерше сделали операцию

      Россиянин поджег цех после увольнения и ушел в лес

      Россиянам назвали способы спасти собак от смертельной опасности на прогулках

      Минобороны показало кадры разминирования освобожденных территорий Курской области

      Медведев опроверг связь правящей партии Грузии с Россией

      Грузинский боец UFC ответил россиянину на слова о защите Грузии Россией

      Названы главные изобретения 2024 года

      Медведев назвал призывом к госперевороту слова президента Грузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше