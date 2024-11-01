Половина немецких фирм захотели развиваться не в Германии

EY: половина промышленных компаний Германии хотят развиваться за рубежом

Почти половина промышленных компаний Германии хотят развиваться не в Германии. Об этом со ссылкой на исследование консалтинговой группы EY сообщает Reuters.

В опросе приняли участие топ-менеджеры 115 немецких компаний. 45 процентов из них заявили, что рассматривают возможность переезда за границу. Еще 13 процентов признались, что хотят открыть новые филиалы в ФРГ. Кроме того, 29 процентов из числа респондентов отметили, что могут перенести рабочие места из Германии и лишь 4 процента — что вернут их из-за рубежа.

«Немецкая промышленность подает тревожные сигналы», — признал Ян Брорихликер, управляющий партнер подразделения EY по страхованию в Германии.

Почти две трети руководителей фирм ждут сокращения рабочих мест в Германии уже в ближайшие годы, и только 48 процента ожидают улучшения ситуации в ближайшие пять лет. Каждый второй считает, что ситуация не улучшится.

«Ввиду мрачных экономических перспектив на внутреннем рынке многие компании смотрят в сторону зарубежных рынков, чтобы воспользоваться более выгодными условиями», — добавил Брорихликер.

Около 70 процентов респондентов назвали одним из трех важнейших препятствий на пути к восстановлению экономики излишнюю бюрократию. Кроме того, «убийцей роста» бизнеса посчитали «неправильные политические решения».

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал российский природный газ и рынок Китая «наркотиками» для экономики ФРГ. Он пояснил, что немецкая экономика, будучи крупнейшей в еврозоне, долгое время испытывала сильную зависимость от дешевых энергоресурсов из России. В свою очередь, экспортно ориентированные предприятия ФРГ в излишней степени полагались на «вечно процветающий» рынок Китая.