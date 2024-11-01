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10:01, 1 ноября 2024Россия

Россиянин сорвался с высоты четвертого этажа из-за запрета на Хеллоуин

Житель Петербурга сорвался с высоты четвертого этажа из-за запрета идти в бар
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель Петербурга сорвался с высоты четвертого этажа из-за запрета возлюбленной идти в бар на Хеллоуин. Об этом пишут «78 | НОВОСТИ» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел поздним вечером, 31 октября, на Киевской улице. Как пишет канал, мужчина уже был нетрезв и хотел продолжить «застолье», но россиянка заперла его в квартире и вышла погулять с собакой, а когда вернулась, увидела мужчину на земле у дома и вызвала скорую.

У мужчины диагностировали кататравму и ушиб легких. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сожительницу пострадавшего доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее беременная жительница Сыктывкара сорвалась с высоты пятого этажа после запрета партнера идти в бар. Россиянка пыталась выбраться из квартиры с помощью связанных вместе простыней.

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