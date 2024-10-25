Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:46, 25 октября 2024Россия

Беременная россиянка сорвалась с высоты пятого этажа после запрета партнера

Беременная жительница Сыктывкара упала с пятого этажа из-за запрета идти в бар

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Беременная жительница Сыктывкара сорвалась с высоты пятого этажа после запрета партнера идти в бар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, россиянка находилась на шестом месяце беременности и хотела отправиться на встречу с подругами, однако ее молодой человек счел, что оказавшись в баре та будет употреблять алкоголь, несмотря на шестой месяц беременности. Поэтому мужчина запер партнершу в квартире.

В итоге россиянка попыталась выбраться из квартиры с помощью связанных вместе простыней, однако не удержалась и упала на землю. Женщине удалось выжить, но у нее диагностировали ряд серьезных переломов. Уточняется, что с ребенком жительницы Сыктывкара все в порядке.

Началась ли в отношении запершего партнершу дома мужчины проверка по статье 127 УК («Незаконное лишение свободы»), не сообщается.

Ранее в Башкирии трое студентов выпали из окна во время прохождения квеста «Фобия». Врачи диагностировали у пострадавших сотрясения, переломы и ушибы.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В России появились новые купюры на 5000 рублей. Как они выглядят и где их можно встретить?

      На Западе отреагировали на слова Путина о потерях ВСУ

      Дзагоев попал в базу «Миротворца»

      Российские студенты сделали групповое фото со свастикой и поплатились

      Путин заявил о потере ВСУ управления над окруженными в Курской области подразделениями

      Беременная россиянка сорвалась с высоты пятого этажа после запрета партнера

      Названы возможные претенденты на покупку российских филиалов «Ашан»

      Паулина Андреева снялась в откровенном наряде для журнала

      Мать нашла останки дочери в хлебопекарной духовке магазина

      ЕС запланировал ужесточение санкций против России в случае победы Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше