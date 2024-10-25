Беременная россиянка сорвалась с высоты пятого этажа после запрета партнера

Беременная жительница Сыктывкара упала с пятого этажа из-за запрета идти в бар

Беременная жительница Сыктывкара сорвалась с высоты пятого этажа после запрета партнера идти в бар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, россиянка находилась на шестом месяце беременности и хотела отправиться на встречу с подругами, однако ее молодой человек счел, что оказавшись в баре та будет употреблять алкоголь, несмотря на шестой месяц беременности. Поэтому мужчина запер партнершу в квартире.

В итоге россиянка попыталась выбраться из квартиры с помощью связанных вместе простыней, однако не удержалась и упала на землю. Женщине удалось выжить, но у нее диагностировали ряд серьезных переломов. Уточняется, что с ребенком жительницы Сыктывкара все в порядке.

Началась ли в отношении запершего партнершу дома мужчины проверка по статье 127 УК («Незаконное лишение свободы»), не сообщается.

Ранее в Башкирии трое студентов выпали из окна во время прохождения квеста «Фобия». Врачи диагностировали у пострадавших сотрясения, переломы и ушибы.