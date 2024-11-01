Россиянка хотела омолодиться и осталась со шрамами по всему телу после салона красоты

Уфимка сделала мезотерапию в салоне красоты и осталась со шрамами

Жительница Уфы Светлана (фамилия неизвестна) хотела омолодиться и осталась со шрамами по всему телу после посещения местного салона красоты. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, в 2022 году россиянка решилась на мезотерапию у косметолога Лианы, однако процедуру сделала ее помощница. На следующий день у клиентки поднялась температура и начался озноб.

Сотрудники салона красоты порекомендовали женщине пить таблетки от аллергии и мазать кожу теплым яйцом, разглаживая его пальцем по коже. Отмечается, что советы косметологов не помогли, тогда Лиана стала колоть Светлане гормональные препараты.

Вскоре на теле пациентки появились рубцы и развился синдром Кушинга. К тому времени, когда уфимка обратилась к другому врачу, у нее начался некроз. Уточняется, что доктор помог остановить развитие болезни, но шрамы по-прежнему остались на теле.

Известно, что Светлана обратилась в суд, вследствие которого она получила три миллиона рублей. В то же время хозяйка салона красоты Лиана заявила, что история про Светлану — неправда.

Ранее в октябре россиянка сделала популярную у женщин процедуру и осталась со шрамами на пол-лица. 26-летняя москвичка решилась на процедуру SMAS-лифтинга в клинике Grushka, однако после манипуляций на ее лице появились глубокие шрамы и ожоги вдоль щек.